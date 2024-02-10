شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ‫: مظاهر مختلفة للطقس فى الأسبوع الأول من أمشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أننا فى الأسبوع الأول من أمشير وهناك فرق فى الحرارة والشبورة والندى فهو شهر التغيير والتزهير والتحجيم والنفير .

و‎أضاف فهيم أن الأجواء بدأت تأخذ مظاهر مختلفة في توقيتات مهمة لكل المحاصيل تقريبا "قمح، فول ، بطاطس ، بنجر ، بصل ، ثوم ، بسلة ، فراولة ، خرشوف، خضر الأنفاق، طبية عطرية، مانجو، زيتون، موالح"، و متساقطات عنب وخوخ و برقوق وكمثرى وتفاح وتين.

‎وبدأ شهر أمشير فى 8 فبراير ويمتد 30 يوما تنتهي يوم 9 مارس القادم ، وهو الشهر السادس من التقويم القبطي، حيث استمد أمشير اسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذى ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.