شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن بدء انعقاد الجمعيات العمومية لفرعياتها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- القاهرة، السبت 24-02-2024 الثانية عشرة ظهرا، نادي نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة.
2- الجيزة، السبت 24-02-2024 الرابعة عصرا، نادي المهندسين بالبحر الاعظم.
3- الإسماعلية، الجمعة 23-2-2024 الواحدة ظهرا مقر النقابة الفرعية بالإسماعيلية.
4- كفر الشيخ، الأحـد 25-2-2024 الواحدة ظهرا مقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ.
5- الغربية، السبت2024-02-24 الثانية عشرة ظهرا قاعة الباسنت بمقر نقابة المهندسين بالغربية.
6- الدقهلية، الأربعاء2024-02-28 الثانية ظهرا نادي المهندسين بطلخا.
7- سوهاج، الجمعة،2024-02-16 الواحدة ظهرا نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج.
8- أسوان، الجمعة 16-02-2024 الرابعة مساءا نادي المهندسين بأسوان.
9- مطروح، الجمعة،2024-02-16 الحادية عشر صباحا مكتبة مصر بمطروح.
10- الوادي الجديد، السبت،2024-02-10 العاشرة صباحا قاعة الشهيد طلعت ضرغام بمقر النقابة بالخارجة شارع جمال عبدالناصر.
11- البحيرة الإثنين 12-02-2024 الحادية عشرة صباحا بمقر النقابة الفرعية بدمنهور.
12- المنوفية الإثنين 26-02-2024 الحادية عشرة صباحا بكافتيريا النقابة الفرعية الدور الأرضي.
13- الأقصر، الجمعة، 2024-02-16 الثالثة عصرا قاعة مارينا علي النيل– الاقصر.
14- أسيوط، السبت2024-02-24 الثانية ظهرا مقر النقابة الفرعية بأسيوط.
15- القليوبية، الأربعاء،2024-02-28 الحادية عشرة صباحا مقر النقابة الفرعية ببنها.
16- بور سعيد، السبت،2024-02-24 السادسة مساء الدور الثالث بمبني النقابة الفرعية ببور سعيد.
17- الإسكندرية الأربعاء 28-02-2024 الرابعة مساء مقر النقابة بالشاطبي.
18- دمياط، الإثنين 26-02-2024 الثانية ظهرا مقر النقابة بدمياط.
وأشارت النقابة إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات العمومية للفرعيات، تؤجل الجمعية لمدة ساعتين عن التوقيتات المحددة.
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