شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن بدء انعقاد الجمعيات العمومية لفرعياتها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- القاهرة، السبت 24-02-2024 الثانية عشرة ظهرا، نادي نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة.

2- الجيزة، السبت 24-02-2024 الرابعة عصرا، نادي المهندسين بالبحر الاعظم.

3- الإسماعلية، الجمعة 23-2-2024 الواحدة ظهرا مقر النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

4- كفر الشيخ، الأحـد 25-2-2024 الواحدة ظهرا مقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ.

5- الغربية، السبت2024-02-24 الثانية عشرة ظهرا قاعة الباسنت بمقر نقابة المهندسين بالغربية.

6- الدقهلية، الأربعاء2024-02-28 الثانية ظهرا نادي المهندسين بطلخا.

7- سوهاج، الجمعة،2024-02-16 الواحدة ظهرا نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج.

8- أسوان، الجمعة 16-02-2024 الرابعة مساءا نادي المهندسين بأسوان.

9- مطروح، الجمعة،2024-02-16 الحادية عشر صباحا مكتبة مصر بمطروح.

10- الوادي الجديد، السبت،2024-02-10 العاشرة صباحا قاعة الشهيد طلعت ضرغام بمقر النقابة بالخارجة شارع جمال عبدالناصر.

11- البحيرة الإثنين 12-02-2024 الحادية عشرة صباحا بمقر النقابة الفرعية بدمنهور.

12- المنوفية الإثنين 26-02-2024 الحادية عشرة صباحا بكافتيريا النقابة الفرعية الدور الأرضي.

13- الأقصر، الجمعة، 2024-02-16 الثالثة عصرا قاعة مارينا علي النيل– الاقصر.

14- أسيوط، السبت2024-02-24 الثانية ظهرا مقر النقابة الفرعية بأسيوط.

15- القليوبية، الأربعاء،2024-02-28 الحادية عشرة صباحا مقر النقابة الفرعية ببنها.

16- بور سعيد، السبت،2024-02-24 السادسة مساء الدور الثالث بمبني النقابة الفرعية ببور سعيد.

17- الإسكندرية الأربعاء 28-02-2024 الرابعة مساء مقر النقابة بالشاطبي.

18- دمياط، الإثنين 26-02-2024 الثانية ظهرا مقر النقابة بدمياط.

وأشارت النقابة إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات العمومية للفرعيات، تؤجل الجمعية لمدة ساعتين عن التوقيتات المحددة.