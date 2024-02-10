شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبترول توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط فى تركيا برئاسة سليمان أكيوز، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين النقابتين في مصر وتركيا.

يهدف البروتوكول الى تعزيز التضامن بين النقابتين في مصر وتركيا، بالاضافة الى تبادل المعرفة حول خصائص صناعة البترول و تبادل المعرفة حول قوانين العمل و قوانين النقابات العمالية في كلا البلدين، والتعرف على الاستراتيجيات التي وضعتها كل نقابة من أجل زيادة قوة تمثيل النقابات، وعرض طرق كل نقابة في تنظيم العمال في أماكن العمل والتنظيم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

حضر توقيع البروتوكول، من الجانب المصري، عباس صابر امين صندوق نقابة البترول، محمود موسي امين الخدمات بنقابة البترول، محمد صلاح امين التثقيف والتدريب بنقابة البترول ،ومن الجانب التركى سليمان اكيوز ، رئيس النقابة، السيد نيازي رجب كيثودا ، سكرتير التنظيم والتثقيف، خليل ابراهيم ابراهيم توبجو ، وكيل النقابة بمدينة تشانكرى، جيم توران ، وكيل النقابة عن مدينة ازمير، ريزا كوسى ، منسق العلاقات الدولية

وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ان الهدف من البروتوكول هو التاكيد علي اهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين واهمية العلاقات النقابية، وتبادل الخبرات في العمل النقابي.

وقد أهدى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول درع النقابة إلى سليمان اكيوز، رئيس نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط فى تركيا.