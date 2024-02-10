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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبترول توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها في تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط فى تركيا برئاسة سليمان أكيوز، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين النقابتين في مصر وتركيا.
يهدف البروتوكول الى تعزيز التضامن بين النقابتين في مصر وتركيا، بالاضافة الى تبادل المعرفة حول خصائص صناعة البترول و تبادل المعرفة حول قوانين العمل و قوانين النقابات العمالية في كلا البلدين، والتعرف على الاستراتيجيات التي وضعتها كل نقابة من أجل زيادة قوة تمثيل النقابات، وعرض طرق كل نقابة في تنظيم العمال في أماكن العمل والتنظيم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ان الهدف من البروتوكول هو التاكيد علي اهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين واهمية العلاقات النقابية، وتبادل الخبرات في العمل النقابي.
وقد أهدى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول درع النقابة إلى سليمان اكيوز، رئيس نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط فى تركيا.
جانب من توقيع البروتوكول
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