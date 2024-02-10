شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ1500 محل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 1500 محل منذ انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024 وحتى الآن، وتبلغ نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات.

ويستمر الأوكازيون الشتوى، لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.