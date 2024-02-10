شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق الميدان الكائن أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبري بتروجيت" شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب (كمر خرساني من الحجم الكبير) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدًا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت" - تم غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المشار إليه وذلك لمدة شهر، بدءا من اليوم وحتى صباح يوم السبت الموافق 2024/3/9 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:-

أولًا : الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال .

ثانيًا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية : حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالإتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث( مسار التحويلة الثانية ) وصولآ إلي فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخري إلي ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.