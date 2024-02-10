شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة في غزة بسبب تحلل الجثث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رائد النمس، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60 مركزًا طبيًا جديدًا خرجت عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي، واستهداف المبانى الطبية، فضلًا عن قصف مباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وأضاف النمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موجات النزوح المتعددة فى القطاع تزيد من تدهور الاوضاع الإنسانية فى غزة، وأن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أصبح خطر حقيقى يهدد الأطفال وكل النازحين فى القطاع، خاصة مع انعدام المستلزمات الطبية والمياة النظيفة.

وأكد مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، انتشار عدد من الأوبئة بسبب اكتظاظ النازحين بمنطقة واحدة، وتحلل عدد من الجثث المدفونة تحت الركام.