شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس ناثان جرجس راعى كنيسة مطاى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس ناثان جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمطاي وكوم مطاي وحلوة سابقًا بمحافظة المنيا، والذي انتقل إلى المجد أمس الجمعة.

وقدم القس ناثان حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيًا في خدمة كلمة الله ورسالة الكنيسة، بقلب محب ومخلص وراعٍ لأبنائه.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه.