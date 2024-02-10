التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يُنظم جلسة توضيحية لتحديات برنامج Bio-iChallenge

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة العمل على ربط الابتكار بالصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وفقًا لمبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، ينظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جلسة توضيحية حوارية (أونلاين) مساء اليوم السبت لأحد شركائه الصناعيين والذى أطلقه الصندوق بهدف دعم الابتكارات التى تقدم حلولاً للتحديات التى تواجه الصناعة المصرية.

وأشار د.ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهمية هذه الجلسة فى توضيح أبرز التحديات التى تشارك بها شركة "بروتيني" ببرنامج Bio-iChallenge فضلاً عن استعراض قصص نجاح الشركة فى مصر والوطن العربي، موضحًا أن برنامج Bio-iChallenge لديه 22 تحديًا صناعيًّا تواجه شركاء البرنامج البالغ عددهم 6 شركاء.

وأكد د.ضياء خليل أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة فى مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، فضلاً عن المزايا التى يقدمها البرنامج للطلاب المشاركين، منها دعم مالى يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى والعلمى من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

ومن جانبه، أشار د.محمد الفران مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المزايا التى يقدمها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة، وتوفير حافز مالى للمشرف الأكاديمى فى حال نجاح الفريق فى الوصول إلى حل للتحدى الصناعي.

ومن جانبها، أشارت د.نيرمين صلاح مدير البرنامج بالصندوق إلى أهمية البرنامج فى إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدةً أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين، مشيرة إلى أن التقديم فى البرنامج مفتوح حتى 25 فبراير الجاري، ودعت جميع الطلاب إلى المشاركة فى الجلسة التوضيحية التى ستكون لايف من خلال صفحة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك لعرض أفكارهم واستفساراتهم، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة البرنامج من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/BioiChallenge24