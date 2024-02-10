شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية مع التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2023/ 2024، حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ اجراءات رادعة واحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت " القباج " استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .