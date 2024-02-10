شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات تصل 25%.. بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى شارع ترعة الزمر بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن بدء تجهيز أكبر معارض "أهلا رمضان" في المحافظة بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، والمقرر افتتاحه منتصف الشهر الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

وأكدت المحافظة إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت إلى استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى الاستعدادات النهائية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، كما تنسق الوزارة مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية للمشاركة فى المعارض وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة أقامه المعارض.