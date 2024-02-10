شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة فيلم مدرسة الذاكرة فى ندوة الألحان القبطية بالمركز الثقافى الفرنسيسكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المركز الثقافى الفرنسيسكانى مساء اليوم، مناقشة فيلم مدرسة الذاكرة فى ندوة عن مدارس الألحان القبطية فى الخامسة مساء بقاعة النيل كنيسة سان جوزيف.

ويشارك فى الندوة نبيل فاروق رئيس جمعية الاثار القبطية، والمتحدثين دكتور بهى الدين مرسى، والانبا مكارى والأب أشعياء المحرقى والأب ميصائيل مدير ديديموس المحرق، والأب فليكسينوس المحرقى وميخائيل فوزى من محرم بيك وماهر قلدس من اقباط المهجر.

ويتناول فيلم "مدرسة الذاكرة" موضوع التلمذة في استلام الألحان الكنسية عبر 2000 عام، وتم تصوير الفيلم في دير المحرق برعاية الأنبا بيجول، وفي المرقسية بالإسكندرية برعاية الأب أبرام إميل، وفي الكنيسة الأثرية بالعذراء مسطرد، كما تم تصوير جزء منه في لندن مع الدكتور ميشيل حنين.

واستعرض الفيلم نماذج متنوعة من المعلمين وتلاميذهم، منهم المعلم جاد، والمهندس جورج كيرلس، والدكتور عاطف نجيب، والدكتور سعد بطرس، والأب أشعياء المحرق، والأب دانيال المحرق، والأب ميصائيل المحرق، والأب مكاريوس بالإسكندرية.