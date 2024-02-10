شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: دراسة استحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر
أكد سويلم على أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالى 57 سيارة و 166 معدة ) ، وإنعكاس ذلك على سرعة إتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات .
وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها ، وجه سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات ، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة .
وشدد سويلم على أهمية استمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالى عدد 10946 منشأ حالياً ، موجهاً بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى 30165 منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات إلخ ) ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة ، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها .
كما وجه سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (215) معدة وعدد (745) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( 502 محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها ، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات ، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات .
وأكد على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل .
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