شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: دراسة استحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات .

أكد سويلم على أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالى 57 سيارة و 166 معدة ) ، وإنعكاس ذلك على سرعة إتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات .

وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها ، وجه سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات ، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة .

وشدد سويلم على أهمية استمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالى عدد 10946 منشأ حالياً ، موجهاً بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى 30165 منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات إلخ ) ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة ، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها .

كما وجه سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (215) معدة وعدد (745) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( 502 محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها ، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات ، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات .

وأكد على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل .