شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل أول دولة بالعالم تطلق حملة تطعيم ضد حمى الضنك بسبب تفشى المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت البرازيل حملة تطعيم ضد حمى الضنك، لتصبح أول دولة في العالم توفر اللقاح من خلال نظام الصحة العامة لديها في الوقت الذي تتعامل فيه مع زيادة في الحالات، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وسجلت السلطات الصحية أكثر من 395 ألف حالة محتملة للإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض في الأسابيع الخمسة الأولى من العام، أي أكثر بت 4 مرات من نفس الفترة من العام الماضي، توفي ما لا يقل عن 53 شخصًا بسبب حمى الضنك في تفشي المرض الحالي، ولا يزال المسؤولون يحللون ما إذا كان المرض مسؤولاً عن 281 حالة وفاة أخرى.

ومع بدء احتفالات الكرنفال الشهيرة في البلاد، أثارت المخاوف من تزايد العدوى، أطلقت وزيرة الصحة في حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نيسيا ترينداد، رسميًا حملة التطعيم في العاصمة برازيليا.

وقالت للصحفيين: "حتى بدون الوباء الحالي كنا قد بدأنا حملة التطعيم هذه، لأن حمى الضنك مشكلة صحية طويلة الأمد".

ويتم إنتاج اللقاح، المعروف باسم Qdenga، من قبل احدى شركات الأدوية اليابانية، ويعني نقص الإمدادات أن البرازيل لن تقدمه إلا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا في البداية.

ويأمل المسؤولون في الوصول إلى 3.2 مليون من سكان البرازيل البالغ عددهم 203 ملايين نسمة بحلول نهاية العام، وتقول الحكومة إنها تدرس خيارات لإنتاج اللقاح محليا.

واكد الموقع، إن حمى الضنك، التي يمكن أن تسبب الحمى النزفية، تصيب ما يقدر بنحو 100 مليون إلى 400 مليون شخص سنويا، على الرغم من أن معظم الحالات خفيفة أو بدون أعراض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

واتخذت مدينتا ساو باولو وريو دي جانيرو، المدينتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل، إجراءات طارئة لاحتواء حمى الضنك قبل الكرنفال الذي يجذب ملايين السائحين من جميع أنحاء العالم.