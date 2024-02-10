شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: إحباط هجوم مسيرة أوكرانية على سفن مدنية بالبحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على سفن مدنية بالبحر الأسود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وأوريول وكراسنودار والبحر الأسود، خلال الليلة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجمات باستخدام 19 طائرة بدون طيار على أراضي الاتحاد الروسي، واعترضت وسائل الدفاع الجوي أثناء الخدمة الطائرات المسيرة؛ حيث دمرت طائرتين بدون طيار فوق منطقة كورسك، وخمس فوق منطقة بريانسك وأربعة فوق منطقة أوريول واثنتان فوق منطقة كراسنودار وستة فوق البحر الأسود".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

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