شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية تعليقا على الوضع بغزة: نحذر من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تباحث مع وزيرة خارجية بلغاريا سبل تعزيز التعاون مع بلغاريا وهناك رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، لافتا لوجود اهتمام من الجانب البلغاري بالفرص الاستثمارية في مصر.

أكد شكري ضرورة العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، موضحا أن مصر تحذر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأعرب شكري عن اعتراز مصر بعلاقات الصداقة بين مصر وبلغاريا.

وعن التصعيد في القطاع، جدد تأكيده وجود اتصالات مصرية مستمرة لوضع إطار للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا لسعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات.

شدد وزير الخارجية على ضرورة الحل السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإرساء الأمن والاستقرار ، مشيرا لأهمية إنهاء الصراع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.