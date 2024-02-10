شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية بلغاريا: انبهرنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدة وجود علاقات متميزة مع مصر، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على تقديم حلولا مشتركة مع مصر للقضايا الدولية.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلغارية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن مصر واحدة من أهم الشركاء بالمنطقة، مؤكدة ضرورة تقوية العلاقات الاستراتيجية مع مصر

ولفتت إلى أنه جرى الاتفاق على تعزيز العلاقات مع مصر في مجالات الطاقة والسياحة والابتكار، لافتة لتوقيع اتفاقا مشتركا لتسهيل إجراءات السفر مع مصر.

وأشارت إلى انه بعد عامين سيجرى الاحتفال بمئوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر.