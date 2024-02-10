شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الرقابية تتوعد المتلاعبين فى أسعار السلع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتحرك الأجهزة الرقابية للتصدي لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها تزامنا مع زيادة المرتبات والمعاشات، حيث يحاول البعض استغلال زيادة العلاوات والمرتبات لرفع الأسعار وهو ما تتصدى لها الأجهزة الرقابية حاليا، كما سيتم تكثيف الحملات على المحلات والسلاسل التجارية للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وأيضا التفتيش على المخازن المحلقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم حجب السلع عن التداول .