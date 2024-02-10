شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 22 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 22 فبراير الجارى أخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث وجهت الطلاب بضرورة الانتهاء من تسجيل استمارة دخول الامتحان قبل هذا الموعد وتسليمها للمدارس، مشددة على أن تسجيل الاستمارة هو أول خطوة لأداء امتحانات الثانوية العامة وفى حالة عدم تسجيل البيانات لن يستطيع الطالب دخول الاختبارات، موضحة أن الطالب يجب أن يتأكد من كافة بياناته أثناء ملء الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة وخاصة الاسم والشعبة واللغة الأجنبية الثانية.