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لطلاب الثانوية العامة.. 22 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 22 فبراير الجارى أخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث وجهت الطلاب بضرورة الانتهاء من تسجيل استمارة دخول الامتحان قبل هذا الموعد وتسليمها للمدارس، مشددة على أن تسجيل الاستمارة هو أول خطوة لأداء امتحانات الثانوية العامة وفى حالة عدم تسجيل البيانات لن يستطيع الطالب دخول الاختبارات، موضحة أن الطالب يجب أن يتأكد من كافة بياناته أثناء ملء الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة وخاصة الاسم والشعبة واللغة الأجنبية الثانية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg

 

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من اليوم الأحد وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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