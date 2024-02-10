شكرا لقرائتكم خبر عن الإندونيسيون فى مصر يتوافدون على سفارة بلادهم للتصويت فى الانتخابات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان من سفارة إندونيسيا بالقاهرة اليوم إن أبناء الجالية الإندونيسية فى مصر توافدوا على السفارة الإندونيسية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة الإندونيسية لعام 2024. كما أدلى السفير لطفى رؤوف، سفير إندونيسيا فى مصر، بصوته فى الانتخابات.



جانب من انتخابات اندونيسيا فى القاهرة

وأوضحت السفارة فى بيانها أن هناك 20 مركز اقتراع (TPSLN) في مصر، جميعها تقع في السفارة الإندونيسية بالقاهرة، وانطلق التصويت اليوم السبت.

ولفت البيان إلى أن هناك صناديق اقتراع متنقلة (KSK) تغطي مدينة المنصورة وطنطا والإسكندرية وبرج العرب ومدينة السادات، وتم التصويت من خلالها أمس الجمعة 9 فبراير 2024.



انتخابات فى السفارة الاندونيسية بالقاهرة

وفي الفترة من 2 يناير 2024 حتى 14 فبراير 2024، تعمل مجموعة تنظيم التصويت البريدي (KPPS Pos) أيضًا على إرسال واستقبال أصوات الناخبين باستخدام الطريقة البريدية.

ولإحياء أجواء الانتخابات، قامت لجنة الانتخابات فرع القاهرة بتزيين جميع المناطق المستخدمة في السفارة الإندونيسية بالقاهرة بمزيج من اللونين الأحمر والأبيض، على غرار ألوان العلم الإندونيسي، وفضلا عن ذلك، يتنافس كل مركز اقتراع أيضًا على تزيين المكان الخاص به بحيث يبدوا جذابا ومريحا للناخبين.



انتخابات اندونيسيا فى مصر

وفي كل مركز اقتراع، زيادة عن وجود مشرف تابع للجنة الإشراف على انتخابات القاهرة، يوجد أيضًا شهود رسميون من الأحزاب الأربعة المشاركة في انتخابات 2024.

جميع منظمي الانتخابات العامة الإندونيسية 2024 في مصر، من لجان ومشرفين وشهود وناخبين في مصر، معظمهم من الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في مصر، وخاصة في جامعة الأزهر.

وبلغ عدد قائمة الناخبين النهائية في مصر 11,209 ناخبًا، منهم 11,021 ناخبًا يستخدمون طريقة مراكز الاقتراع، و122 ناخبًا يستخدمون طريقة صناديق الاقتراع المتنقلة، و66 ناخبًا عبر البريد، ومن إجمالي قائمة الناخبين النهائية، بلغ عدد الناخبين الذكور 7,233، والإناث 3,976، وهناك 2769 قائمة ناخبين إضافية، وهم إندونيسيون ينتقلون إلى مصر قبل جدول الانتخابات العامة.



سفير اندونيسيا فى مصر

رحب الناخبون في مصر بانتخابات 2024 ، وفي الواقع كان معظمهم نشطين للغاية في مراقبة ومتابعة العمليات الانتخابية لعام 2024، لضمان ممارسة حقوقهم في التصويت، ومنذ بداية عام 2023، نفذت لجنة انتخابات بالقاهرة بالخارج أنشطة توعية بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات للمواطنين الإندونيسيين في مصر، سواء في القاهرة أو في مدن أخرى، مثل الإسكندرية والمنصورة والغردقة وشرم الشيخ.

بالنسبة للجوانب الفنية للتصويت في القاهرة، قامت لجنة انتخابات بالقاهرة بوضع جدول التصويت لقائمة الناخبين النهائية وقائمة الناخبين الإضافية وقائمة الناخبين الخاصة، حيث من المقرر أن تكون قائمة الناخبين النهائية موجودة في مركز الاقتراع بدءًا من الساعة 08.00، بينما من المقرر أن تبدأ قائمة الناخبين الإضافية عند الساعة 15.00، وتبدأ قائمة الناخبين الخاصة عند الساعة 17.00. ووفقا للأنظمة، ستغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 18.00.

ولضمان سلاسة الجدولة، تتعاون لجنة الانتخابات بالخارج بالقاهرة مع اتحاد الطلاب الإندونيسيين في مصر (PPMI) لترتيب الوصول عبر وسائل النقل التي تنسق مغادرة الناخبين من أقرب نقطة تجمع لمواطني الناخبين.

وستجرى مراحل فرز الأصوات في 14 فبراير 2024 لمراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع المتنقلة.