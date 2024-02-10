شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الدكتور عمرو زكريا بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية لـ"التسونامى" باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومى لعلوم البحار، عن فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنه الدوليه للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالامم المتحدة

وهذه تعد المرة الاولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الإفريقية والعربية، إذ جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركة فى إعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي

ويعد هذا المنصب إضافة لدور مصر الإقليمى والدولى باليونسكو بالأمم المتحدة ، بالإضافة إلى تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .

وقد تم انتخابه باجماع الاصوات من قبل الدول الاعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالامم المتحدة