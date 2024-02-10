شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة ترفع عدد الشهداء لـ28064 والمصابين لـ67611 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المكتب الإعلامي في غزة، إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و 152 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف في بيان أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكد المكتب الحكومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28064 شهيدا و 67611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.