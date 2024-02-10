شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان منتصف الشهر الجارى بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان معارض اهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح ابوابها امام المواطنين في منتصف الشهرالجاري ، وانه سيتم انشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالاضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة ولمن من يريد من اصحاب منافذ جمعيتي، لافتا إلى انه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية و المحافظين للتوسع في انشاء معارض اهلا رمضان والشوادر ايضا ، واشار الى ان السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض اهلا رمضان وبركن خاص،

وأضاف المصيلحى، على مديرى المدريات بضرورة وأهمية الرقابه الواعيه التى تحافظ علي توافر السلع واتاحتها للمواطنين بكميات واسعار مناسبة.

ووجه وزير التموين ، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالاضافة الي الارز ايضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية كما طالب مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالاسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه انذار اول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير او اذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة ، مشيرا الي ان الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالاسواق.

وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ، ان الوزير وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كذلك تسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع الي سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابيه وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية. كذلك تفعيل اللجان العليا لمتابعة الاسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة ، وان عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.