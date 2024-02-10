شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط العسكرى جنوب غزة خطير.. رسائل وزير الخارجية مع نظيرته البلغارية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، استمرار الجهود والاتصالات المصرية لوضع إطار للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات.



أبرز رسائل وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مع نظيرته البلغارية

لفت وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية بلغاريا في العاصمة الإدارية الجديدة وجود توافق دولي بأن الأمر لا يحتمل المزيد من الضحايا المدنيين في غزة، مؤكدا أن رقعة العمليات العسكرية ستكون آثارها وخيمة،

وعبر وزير الخارجية خلال مالؤتمر عن رفض مصر الكامل لأي محاولات لتصفية للقضية الفلسطينية، واصفا المفاوضات بالمعقدة

في ظل سعي كل طرف لتحقيق أكبر قدر من مصالحه، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا.

وأكد وزير الخارجية أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة عن مسئولين إسرائيليين والنشاط العسكرى في جنوب غزة ينبأ بوضع إنساني كارثي، موضحا أن الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع الذين لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني.

وتابع الوزير شكري: هناك توافق دولي بان المنطقة نفس كثافة العمليات العسكرية التش شهدناها الفترة الماضية .. نؤكد أن الأمر لا يحتمل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتدمير واي زيادة في العمليات العسكرية سيكون لها تداعيات خطيرة، رافضا أى محاولات تقوم بها تل أبيب لتنفيذ سياسة ممنهجة تتمثل في التهجير.

بدورها، أعربت وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة وجود علاقات متميزة مع الدولة المصرية على كافة الأصعدة ، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على تقديم حلولا مشتركة مع مصر للقضايا الدولية.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلغارية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن مصر واحدة من أهم الشركاء بالمنطقة، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر ، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق بين البلدين على تعزيز العلاقات مع مصر في مجالات الطاقة والسياحة والابتكار، توقيع اتفاقا مشتركا لتسهيل إجراءات السفر مع مصر.

وأشارت إلى انه بعد عامين سيجرى الاحتفال بمئوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

في ذات السياق، انعقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا في القاهرة اليوم السبت، وترأس الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية وماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عمرو، طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى تودور تاجاريف وزير الدفاع، جورجي جفوز ديكوف وزير النقل والاتصالات، بوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة، ميلينا ستويتشيفا وزيرة الابتكار والنمو، رومين راديف وزير الطاقة من الجانب البلغاري، بالإضافة إلى مسئولين آخرين رفيعي المستوى من كلا الوفدين.

وأكد الوزراء التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية، معربين عن الأهمية الكبيرة التي يولونها للإمكانات الكامنة في تعاونهم.

وأكد الطرفان التزامهما السياسي بمواصلة تعزيز حوارهما السياسي وعلاقاتهما ذات المنفعة المتبادلة. واتفقا على العمل سويا من أجل ترفيع التعاون بينهما إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وشدد الطرفان على أهمية دعم الترشيحات بشكل متبادل داخل المنظمات والمحافل الدولية. علاوة على ذلك، تعهدوا بتعزيز حوارهما الاقتصادي والتجاري من أجل استشراف الفرص المستقبلية لتوسيع حجم التجارة والاستثمار.

وأكد الطرفان اهتمامهما بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وناقشا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. كما اتفقا على تعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، ولا سيما الأطر التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة، وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والرقمي والأخضر.

واستعرض الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقعها الجيوستراتيجي على الممر التجاري والبحري الذي يربط بين شرق العالم وغربه، حيث تم تشجيع مشاركة الاستثمارات البلغارية في المنطقة الاقتصادية. وتمت مناقشة إمكانيات التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ونظرائها في بلغاريا.

علاوة على ذلك، أكد الطرفان على أهمية تبادل وجهات النظر والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات داعين الشركات البلغارية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في مصر. واتفقا على العمل سويا بهدف تحسين روابط الاتصال والنقل بينهما من خلال إقامة تعاون أوثق بين موانئهما البحرية وتشجيع شركات النقل الجوي الوطنية على دفع تعاونهم نحو إقامة رحلات جوية مباشرة بين صوفيا والقاهرة.

وأقر الجانبان بالإمكانات الكبيرة لكلا البلدين كوجهات سياحية، وشجعا على المزيد من التعاون في هذا الصدد.

كما تناول الجانبان التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن على الساحة الدولية الراهنة. كما تبادلا وجهات النظر والتحليلات حول التطورات في أوروبا ومنطقة البلقان والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على الحرب المستمرة في قطاع غزة المحتل، وتداعياتها الإقليمية المحتملة.

وفي الجلسة الختامية للجنة التعاون الأولى قام الطرفان بالتوقيع على الاتفاقيات التالية: اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارتي الدفاع، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة البلغارية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات لجنة التعاون المشتركة سنويا، وتنظيم الاجتماع المقبل في بلغاريا خلال عام .2025