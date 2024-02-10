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وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين، مضيفا أن حزب الله دافع عن لبنان ودعم الفلسطينيين بشكل كبير. 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أي خطوة تقدم عليها إسرائيل ضد لبنان ستكون نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

وتابع وزير الخارجية الإيراني أن أي خطوة تتخذها إسرائيل نحو هجوم واسع النطاق على لبنان سيكون اليوم الأخير لنتنياهو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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