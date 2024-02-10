لا يتشابه مع البيتكوين.. خبير مصرفي يكشف موعد طرح الجنيه الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسميًا.

وأوضح الخبير المصرفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لتنفيذ الجنيه الإلكتروني كبديل عن الورقي بالبنك المركزي، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

وتابع: "الجنيه الإلكتروني نظير الجنيه الورقي، من المتوقع طرحه بحلول 2030، وسيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، ولا يقل قيمته عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية".

وأوضح عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنك لإمكانية استخدامه، منوهًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.

وأشار محمد عبدالعال إلى أن إصدار الجنيه الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، كما أن من أبرز مزاياه أنه يمكن استخدامه عبر الهواتف المتنقلة في التحويلات التجارية ممما يقلل من استهلاك الورق.