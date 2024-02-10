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وزارة الصحة تكشف 8 نصائح هامة للاستخدام الآمن للدواء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة وذلك لضمان الاستخدام الآمن للأدوية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى شملت النقاط التالية.. 

1- تخزين الدواء بشكل صحيح

2- التحقق الكامل من مدد صلاحية كل دواء قبل الاستخدام

3- تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب

4- يجب مراجعة التعليمات الموجودة بالنشرة الداخلية 

5- الاهتمام بمراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية 

6- احتفظ دائما بقائمة الأدوية الخاصة بك واعرضها على مقدم الرعاية الصحية 

7- الحفاظ على نظام صحى متوازن

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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