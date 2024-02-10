شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 8 نصائح هامة للاستخدام الآمن للدواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة وذلك لضمان الاستخدام الآمن للأدوية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى شملت النقاط التالية..
1- تخزين الدواء بشكل صحيح
2- التحقق الكامل من مدد صلاحية كل دواء قبل الاستخدام
3- تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب
4- يجب مراجعة التعليمات الموجودة بالنشرة الداخلية
5- الاهتمام بمراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية
6- احتفظ دائما بقائمة الأدوية الخاصة بك واعرضها على مقدم الرعاية الصحية
7- الحفاظ على نظام صحى متوازن
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