شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 8 نصائح هامة للاستخدام الآمن للدواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة وذلك لضمان الاستخدام الآمن للأدوية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى شملت النقاط التالية.. 1- تخزين الدواء بشكل صحيح 2- التحقق الكامل من مدد صلاحية كل دواء قبل الاستخدام 3- تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب 4- يجب مراجعة التعليمات الموجودة بالنشرة الداخلية 5- الاهتمام بمراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية 6- احتفظ دائما بقائمة الأدوية الخاصة بك واعرضها على مقدم الرعاية الصحية 7- الحفاظ على نظام صحى متوازن

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