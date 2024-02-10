شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: إزالة أسباب 12 شكوى للمستثمرين من أصل 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إعداد دليل إرشادى للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.

وقالت وزيرة البيئة، خلال تقرير الوزارة السنوى لجهود دعم المنشآت الصناعية، أنه تم إزالة أسباب 12 شكوى من اصل 13 تم تلقيها من المستثمرين خلال عام 2023، حيث صدر قرار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة، لضمان استمرارية المنظومة.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أصدرت قرار بتكليف اثنين من الباحثين فى الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دورى بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية، واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة.