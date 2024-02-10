وزارة الأوقاف: مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" تشهد إقبالا غير مسبوق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظات قنا والإسكندرية وأسيوط وبنى سويف والفيوم والدقهلية والشرقية وسوهاج ودمياط والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء وكفر الشيخ وشمال سيناء والغربية والمنوفية والقليوبية والبحر الأحمر.

وتابعت الوزارة أنها بدأت مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معانى المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة. موضحة أن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" شهدت إقبالا غير مسبوق.