شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعلن القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، برئاسة الدكتور سيد أبو شهبة، القوائم النهائية لأسماء المرشحين على مستوى الجمهورية، منذ قليل، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى كان قد أعلنه مجلس النقابة العامة.

وأظهرت النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالى "الدكتور إيهاب هيكل"، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.

وحددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، يوم الجمعة 26 أبريل 2024، موعدا لإجراء الانتخابات، وذلك تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية، ويُجرى التصويت على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.