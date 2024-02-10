شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن علاج أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاج الكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل وذلك بتوجيهات من ولي العهد.

وقال تركي آل الشيخ : «بتوجيهات من ولي العهد علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل».

كان أشرف قاسم تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، ليتدخل تركي آل الشيخ بشكل فوري بعد توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.