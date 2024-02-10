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تركي آل الشيخ يعلن علاج أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، مساء اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاج الكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل وذلك بتوجيهات من ولي العهد.

 

وقال تركي آل الشيخ : «بتوجيهات من ولي العهد علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل».

 

كان أشرف قاسم تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، ليتدخل تركي آل الشيخ بشكل فوري بعد توجيهات من الأمير .

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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