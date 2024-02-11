شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حماس: الأشقاء بمصر يبذلون جهودا كبيرة على مستوى الوساطة والمساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن الأشقاء فى مصر يبذلون جهودا على مستوى الوساطة أو المساعدة الإنسانية، ونشكرهم على هذه المساعدات، لافتا إلى أن الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه وحقوقه ومستعد للموت على أرضه، ونحن ندعم الشعب المصرى الرافض لأى تهجير.

وأضاف طاهر خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاحتلال يظهر دوما أن المشكلة فلسطينية فلسطينية ليتهرب من الموقف، ودائما يصدر أزمته الداخلية على حسابنا، ويحملنا مسئولية خلافاته وفشله، وكل الفصائل الفلسطينية على قلب رجل واحد وموقفنا هو موقف الدولة المصرية الرافض لأى محاولات تهجير.

تابع، يدخل بالكاد من 5 إلى 6 شاحنات لشمال قطاع غزة، والوضع الإنسانى شديد الصعوبة، ودعونا العالم لفك هذا الحصار ومحاولة التجويع للشعب الفلسطينى، ولكن نقول لهم شعبنا صامد، لافتا إلى أن الموقف العربى متفاوت ومعظمها دون حجم المأساة والكارثة، ونحن نحتاج لتطبيق أمين ودقيق لقرارات القمة العربية.

وأكد أننا فى حاجة لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال والحصار بشكل جذرى على الشعب الفلسطينى، ولابد من حل، وآن الآوان أن تقول أمتنا العربية كلمة واضحة بان إنهاء الاحتلال هو عنوان الاستقرار فى المنطقة.

استطرد، نريد موقف عربى صارم لوقف العدوان ودعم الجهود التى تقوم بها مصر وقطر، والأمة العربية والإسلامية لديها المقدرة على الضغط ووقف الاحتلال، ونحن مستعدون للأسوأ وكل الاحتمالات والدفاع عن الشعب الفلسطينى، والاحتلال فشل وسيفشل فى تحقيق أهدافه وسيذهب ويجر أذيال الخيبة، ونحن على يقين بأننا سننتصر بإذن الله.