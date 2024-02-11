شكرا لقرائتكم خبر عن "أمشير" في التراث الشعبي..تعرف على أشهر 10 أمثال عن شهر التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر أمشير يلي طوبة ويسبق شهر برمهات فى هذا التقويم القبطى، وهو تقويم شمسى يعتمد أساسًا على التقويم المصري القديم، وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أمشير والتى يحفظها الأجداد وينقلونها للأحفاد اليوم:

1- أمشير يفصص الجسم نسير نسير "شدة العواصف".

2- أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

3- الإسم لأمشير والفعل لطوبة "بسبب البرد ".

4- أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير.

5- أمشير يخلى الزرع يسير والصغير يحصل الكبير "نمو القمح والبرسيم والفول ".

6- أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير.

7- أمشير أبو الزعابير الكتير ، ياخد الهدمة ويطير.

8- أمشير يخللي العجوزة تقيد الحصير "يعني تربطه عشان ما يطيرش".

9- إذا هل أمشير إعجن من البير.

10- أمشير يقول لبرمهات عشرة منى خد ، وعشرة منك هات "يعنى شوية برد على شوية دفا".