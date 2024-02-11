شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تتيح المواد للصفوف من 4 ابتدائي لـ3 ثانوي على الموقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوىالسبت، 10 فبراير 2024 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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