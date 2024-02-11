شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 11/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:58 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:02 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:58

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:07 م

وقت صلاة المغرب 5:31 م

وقت صلاة العشاء 6:47 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:55

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز