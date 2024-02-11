شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن منظومة صيانة المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية بالتعامل الاستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل: وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات.

2- إعادة هيكلة إدارة صيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات وسيارات الصيانة الوقائية.

3- دراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية ، وإدارة لمتابعة المعدات والمحطات ، إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو.

4- إستمرار قيام إدارات الصيانة الوقائية بصيانة ومتابعة 11 ألف منشأ مائى ، و دراسة زيادة عددها إلى 30 ألف منشأ.

5- التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل كارت تعريف لجميع المنشآت والمعدات والسيارات بالوزارة ، و وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها.

6- وضع استراتيجية لإستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

7- تعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى والتأكيد على جاهزيتها خلال موسم أقصى الاحتياجات.

8- الإعتماد على التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة.