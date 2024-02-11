شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن منظومة صيانة المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
1- ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات.
2- إعادة هيكلة إدارة صيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات وسيارات الصيانة الوقائية.
3- دراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية ، وإدارة لمتابعة المعدات والمحطات ، إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو.
4- إستمرار قيام إدارات الصيانة الوقائية بصيانة ومتابعة 11 ألف منشأ مائى ، و دراسة زيادة عددها إلى 30 ألف منشأ.
5- التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل كارت تعريف لجميع المنشآت والمعدات والسيارات بالوزارة ، و وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها.
6- وضع استراتيجية لإستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
7- تعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى والتأكيد على جاهزيتها خلال موسم أقصى الاحتياجات.
8- الإعتماد على التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة.
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