شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق البديلة بعد غلق الميدان الكائن بالمحور المركزى الموازى أسفل الدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي تحديدًا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت"، لمدة شهر؛ وذلك في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق القيام بتركيب (كمر خرساني من الحجم الكبير) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي في الموقع المشار إليه.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية الآتية:

أولًا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى) وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية) وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخري إلى (مسار التحويلة الأولى) وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.