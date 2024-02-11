نقابة أطباء الأسنان تعلن ابتكار طبيب لنظام جديد لترقيم الأسنان

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الدكتور رامى ربيع، قد ابتكر نظاما جديدا لترقيم الأسنان، يعالج مشاكل الأنظمة السابقة ويمكن استخدامه على برامج الكمبيوتر والأجهزة الحديثة والرقمية حيث إنه سهل الفهم والاستخدام .

وأوضحت النقابة، أن النظام الجديد يعتمد على إعطاء كل "سنة" حرف ورقم للتعبير عنها بطريقة تقلل من نسبة الخطأ الواردة فى الأنظمة الأخرى المستخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار هذا الابتكار بأنه تحد جديد لقدرة الطبيب المصرى والعربى على الإبداع والتطوير المستمر، ومن ثم يوصى الأطباء بإدراج هذا النظام الجديد ضمن المناهج التعليمية للطلاب فى كليات طب الأسنان بالجامعات المختلفة وأيضا البدء بنشر تداوله بالعيادات الطبية والمنشآت الصحية المختلفة ومراكز الأشعة والمعامل السنية .

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن هذا الابتكار من خلال إحدى الأوراق البحثية المنشورة فى مجلة علمية ذات تصنيف عالى (Q1)، حيث وضع أسس هذا النظام الجديد الدكتور رامى ربيع عضو هيئة التدريس بأحد الجامعات المصرية، وقد تم هذا البحث تحت إشراف و مساعدة الدكتور حمدى حسنى أستاذ العلاج التحفظى بجامعة المنصورة.