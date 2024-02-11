شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات.

وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات.

ويأتى ذلك بعد تطبيق الحكومة الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.