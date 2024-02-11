شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تدعو أعضاءها لاجتماع لمناقشة قضايا المهنة 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، نقيب صيادلة القاهرة، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة لاجتماع مهنى ونقابى مع مجلس النقابة، يوم الإثنين الموافق 12 فبراير الساعة 2 ظهرا، وذلك لمناقشة كل الأمور المهنية والنقابية في الفترة القادمة.

وأوضحت النقابة، أن الدعوة تأتى إيمانا من مجلس نقابة صيادلة القاهرة بدور اللجان النقابية والصيادلة وما يحدث من مستجدات في مهنة الصيدلة، وأن النقاش البناء بين أبناء المهنة الواحدة هو أحد أهم أركان وركائز النجاح المهني والنقابي.

يذكر أن نقابة صيادلة القاهرة استضافت عددا من الصيادلة الحكوميين فى افتتاح مقر مدينة نصر الدائم والكائن فى 49 ش مصطفى النحاس بحضور أعضاء المجلس عضو مجلس الشيوخ ونقيب القاهرة النائب الدكتور محمد الشيخ، اادكتور رضا مراد، الدكتور جمال بشندي، الدكتور عماد ميخائيل، الدكتور محفوظ رمزي، الدكتور البدري الهواري، الدكتور عمرو مغربي، الدكتورة أماني فتوح.

حيث استهل النقيب بالترحيب بالضيوف مؤكدا على أن المقر هو بيت الصيادلة الدائم بالقاهر، معرجا على الخدمات المختلفة التى تقدمها النقابة، داعيا الصيادلة الحكوميين للمشاركة فى المقر بأفكارهم وطرح الحلول للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل.