شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي لهندسة الأزهر يتناول جديد تطبيقات الهندسة والذكاء الاصطناعي 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار نشاطها العلمى العالمى الذى تتميز به ويعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعة وجامعة على مر التاريخ والعصور منذ أكثر من ألف عام من العطاء، تنظم كلية الهندسة بنين بالقاهرة مؤتمرها الهندسى الدولى السادس عشر والذى يعقد فى الفترة من 24 إلى 25 من فبراير 2024م تحت عنوان: "التطبيقات الهندسية الحديثة والذكاء الاصطناعى من أجل الاستدامة"؛ صرح بذلك الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يقام فى إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وأن المؤتمر الدولى ال 16 للكلية يقام برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف عميد كلية الهندسة أن المؤتمر الدولى ال 16 يأتى ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التى تعقدها كلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ لمناقشة الأفكار البحثية المبتكرة المتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية، وكذلك الدراسات التكميلية، مثل: الرياضيات، والفيزياء الهندسية، وإجراء نقاشات علمية وورش عمل بهدف تبادل المعرفة الهندسية والتكنولوجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن المؤتمر الدولى ال 16 يقام هذا العام بالتعاون مع جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية وبحضور عدد من الأساتذة اليابانيين المتخصصين فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته الحديثة فى مختلف التخصصات الهندسية، مؤكدًا أنه يشارك فى أعمال المؤتمر وجلساته العلمية وورشه التدريبية عدد من العلماء المتخصصين وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الهندسة الأربعة بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من كليات الهندسة فى الجامعات والمعاهد البحثية المصرية ومن مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سيحضر المؤتمر وفود من الشركات والهيئات الهندسية المختلفة.