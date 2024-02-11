شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يسلمون استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، استعدت المدارس لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي العام بتسليم استمارة التقدم للامتحانات إلى مدارسهم، حيث تقوم المدارس باستلام الاستمارات ومراجعتها بدقة للتأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات وتتضمن الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيه وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg