شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طالبات الجيزة على المدارس فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب وطالبات محافظة الجيزة بجميع المراحل التعليمية، قبل قليل، في التوافد على المدارس، لبدء أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وسط استعدادات مكثفة من المدارس والإدارات التعليمية، لانتظام الدراسة اليوم الأحد فى جميع مدارس الجمهورية.

والتزم الطلاب المتوجهين إلى المدارس اليوم بارتداء الزي المدرسي، واستقبلهم مديرو المدارس، ونظم المعلمون دخولهم، استعدادًا لأداء مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم؛ ومن ثم الانتظام في حصصهم وفصولهم.

واستعدت جميع مدارس محافظة الجيزة لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، بعمل الصيانات البسيطة اللازمة للفصول وتنظيفها وتجهيز وتنظيف قاعات التدريس ودورات المياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها،

يُذكر أن إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس انتهت الخميس الماضي، وتستمر الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.