شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بخطوات بسيطة التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خاصة بعد إتاحة مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للطلاب الراغبين في مراجعة وتدقيق أوراق إجاباتهم.

وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة، كما يمكن للطالب تقديم طلب التظلم على النتيجة إلكترونيًا باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس انتهت الخميس الماضي وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.