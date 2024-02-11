شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تركيب عداد مياه بدل فاقد بالجيزة فى 7 خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لعملائها العديد من الخدمات، منها: (طلب فحص عداد، تركيب عداد بدل تالف، نقل ملكية الاشتراك والعداد، إنهاء تعاقد، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير).

ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، خدمة تركيب عداد مياه جديد بدلًا من المفقود، وذلك وفقًا للخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

1-طلب من العميل أو المنتفع.

2-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3-صورة من محضر سرقة العداد.

4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5-البريد الالكتروني للعميل.

ثانيًا: الإجراءات

1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7-الانتهاء من تقديم الخدمة.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تتيح 4 طرق للتواصل مع الشركة وإرسال شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.