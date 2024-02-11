شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الطلاب على المدارس بعد عودتهم إلى الدراسة بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الطلاب على المدارس بعد عودتهم للدراسة بالفضل الدراسى الثانى، حيث استقبلت المدارس التلاميذ وسط إجراءات وقائية، كما تابعت المدارس انتظام دخول الطلاب وتنظيم طابور الصباح ومراسم الإذاعة المدرسية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.