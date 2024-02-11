شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق صندوق تحيا مصر اليوم الأحد، قوافل مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن بكل محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في مصر. وسيتم إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق الشاحنات إلى محافظات جمهورية مصر العربية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يحرص فيه صندوق تحيا مصر منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية للزواج لاسيما الفتيات اليتيمات، وذلك بتكلفة 534 مليون جنيه، واستفاد من مبادرات الحماية الاجتماعية 3.6 ملايين مواطن في المناطق الأكثر احتياجًا كما امتد نشاط الصندوق خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين، بتوجيه قوافل إغاثية شاملة لهم، فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، وخاصةً المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.