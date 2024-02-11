شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها؟، أيد غالبية القراء تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.

وأيد 92% من القراء تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها ، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع.

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