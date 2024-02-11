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92% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها؟، أيد غالبية القراء تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها.

 


 

وأيد 92% من القراء تؤيد تكثيف الحملات لضبط محتكرى السلع وحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها ، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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