شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتسليم الطلاب الكتب مع بداية انطلاق الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتسليم الطلاب الكتب منذ اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت على ضرورة انتظام العملية التعليمية والبدء فى شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني وفق خطة توزيع المقررات الدراسية للترم الثاني، مؤكدة أن استلام الكتب يساهم فى انضباط الدراسة بشكل كبير وبدء الترم الثاني بانضباط كبير.

وانتظم صباح اليوم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.