شكرا لقرائتكم خبر عن همة ونشاط بطابور مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، قبل قليل، مراسم طابور الصباح لأول يوم دراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أدت الطالبات تمارين الصباح ورددن النشيد الوطني وتحية العلم.

واستقبلت المدرسة الطالبات وسط أجواء مبهجة بعودة الدراسة، حيث انتهت إجازة نصف العام للطلاب الخميس الماضي، وانطلق الفصل الدراسي الثاني أمس السبت في بعض المحافظات، وانتظمت الدراسة اليوم الأحد في كافة مدارس محافظات الجمهورية ومنها مدارسة محافظة الجيزة.

وأنهت المدارس على مستوى المحافظة عمليات الصيانة البسيطة للفصول والمقاعد والحمامات وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، وراجعت الإدارات التعليمية نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها وأيضًا سلامة وسائل الإضاءة والتهوية والأثاث.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهت بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، كما نبهت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وخاصة طلاب الشهادات العامة.



انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى



طابور الصباح



عودة المدارس

الفصل الدراسي الثاني، عودة المدارس، عودة الدراسة، الدراسة، طلاب المدارس، الجيزة،