شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات حركة السيارات بالمحور المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بسبب أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى منعا لزحام السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات خلال فترة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى الموازى تحديداً أسفل الطريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"، مما يستلزم الغلق الكلى للميدان الكائن بطريق المحور المركزى الموازى بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة شهر حتى صباح يوم السبت الموافق 9/3/2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ويستلزم خلال تلك الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

أولاً: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزى سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزى وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الأولى"، وصولاً إلى المحور المركزى الموازى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزى الموازى وإستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

ثانياً: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية سيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق المحور المركزى الموازى بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزى الموازى إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتى سكيب تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الثانية"، وصولاً إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى "مسار التحويلة الأولى"، وصولاً إلى المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.